СМИ: бывшего возлюбленного Волочковой нашли мертвым в СИЗО
Бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова обнаружили мертвым в СИЗО. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
«Сергей Кузнецов умер сегодня в Матросской тишине. Его обнаружил сокамерник», — рассказал собеседник.
По информации Telegram-канала 112, мужчина мог покончить с собой.
Напомним, что Кузнецов стал известен как бойфренд Волочковой в начале 2022 года. Они расстались после двухнедельного отдыха на Мальдивах, на который отправились сразу после Нового года. 47-летний банщик позднее заявил журналистам, что он стал инициатором разрыва, однако не уточнил, почему принял такое решение.
В мае стало известно, что мужчина до комы избил свою новую супругу Анастасию — он познакомился с ней сразу после расставания с балериной. Причиной, по его словам, стала измена 27-летней девушки. По факту нападения возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а Кузнецова арестовали.