СМИ: бывшего возлюбленного Волочковой нашли мертвым в СИЗО

Бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова обнаружили мертвым в СИЗО. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

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«Сергей Кузнецов умер сегодня в Матросской тишине. Его обнаружил сокамерник», — рассказал собеседник.

По информации Telegram-канала 112, мужчина мог покончить с собой.

Напомним, что Кузнецов стал известен как бойфренд Волочковой в начале 2022 года. Они расстались после двухнедельного отдыха на Мальдивах, на который отправились сразу после Нового года. 47-летний банщик позднее заявил журналистам, что он стал инициатором разрыва, однако не уточнил, почему принял такое решение.