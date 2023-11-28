Иран купил российские вертолеты и истребители

Ранее власти Соединенных Штатов выразили мнение, что Россия передает Ирану современные истребители в обмен на ударные беспилотники. В ответ постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что передача Москве беспилотников не запрещена резолюцией 2231 СБ ООН.