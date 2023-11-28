МИД РФ: Россия предложила всем странам мира не размещать оружие в космосе

Россия предлагает всем странам мира присоединиться к обязательствам о неразмещении первыми оружия в космосе, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков на фоне запуска КНДР разведспутника.

«Мы предлагаем всем странам, всем членам международного сообщества присоединиться к политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе», — цитирует его ТАСС.

27 ноября постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что запуск КНДР разведывательного спутника был спровоцирован дестабилизацией ситуации в регионе, которая создаётся безрассудными действиями США и их сторонников.

Агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), КНДР сообщило, что разведывательный спутник сделал снимки Белого дома, Пентагона и авианосцев Соединённых Штатов на военно-морской базе в Норфолке.