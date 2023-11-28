Финляндия стягивает дополнительные войска к границе с Россией

Власти Финляндии стягивают к границе с РФ дополнительные войска из состава пограничной и береговой охраны Frontex. Они будут осуществлять пограничный контроль на восточной границе более двух месяцев. Об этом сообщает Yle.

«Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex направит 50 пограничников и другой персонал, а также оборудование, такое как патрульные автомобили, для усиления пограничного контроля Финляндии», — говорится в материале.

Автор добавил, что помощь Frontex продлится более двух месяцев. Чтобы усилить контроль на данный момент порядка половины личного состава охраны находятся на территории восточной границы с Россией.