Пока вы не уснули: обвинения ООН против Украины и отказ Пашиняна от участия в заседании ОДКБ

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ООН обвинила Украину в нарушении Оттавской конвенции

Член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней обвинил Украину в неоднократном нарушении Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Трансляция пресс-конференции доступна на сайте организации.

По его словам, есть веские основания полагать, что Киев нарушил договор 1997 года во время боев в Изюме, Харьковская область, в 2022-м. У UNIDIR также есть свидетельства применения противопехотных мин, в частности в Донецке, где местные жители снимали, как подбирают эти снаряды или стреляют по ним.

Россию захотели отключить от международной авиационной доменной зоны

Швейцарская компания SITA, администрирующая домен .aero, запретила российским компаниям использовать его, сообщили «Известия». Этот домен в РФ используют авиаперевозчики «Победа», «Азимут», аэропорты Шереметьево, Сочи и другие.

Источники «Известий» в авиации и аэропортах рассказали, что 10 ноября SITA прислала уведомление о прекращении оказания услуг клиентам в РФ.

Названа причина отказа Пашиняна от участия в заседании ОДКБ

Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

Армянские власти медленно запустили процедуру выхода из постсоветских интеграционных структур. Такую причину отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назвал Владимир Новиков.

Словакия официально уведомила НАТО об отказе от помощи Украине

Словакия официально прекращает передачу Украине оружия и боеприпасов, сообщил министр обороны республики Роберт Калиняк. О соответствующем решении также был уведомлен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, уточнила пресс-служба ведомства. При этом Словакия продолжит помогать Украине в гуманитарной сфере.

Метропоезд сошел с рельсов в Мытищах

Соцсети

Новый электропоезд метро «Москва 2020» на испытаниях пробил тупиковую призму и сошел с рельсов в подмосковных Мытищах.

Кадрами происшествия делятся пользователи соцсетей. СМИ пишут, что на путях ММ3 проходили испытания и что-то, видимо, пошло не так.

Предложена альтернатива компенсации по советским вкладам

Альтернативой компенсациям советских вкладов станет доплата к пенсиям. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает «Российская газета».

Депутат отметил, что инфляция увеличивается, а единомоментный возврат вкладов может разбалансировать экономику. В этой связи, как указал он, «возвращать разом опасно».

Шольц ответил на обвинения Эрдогана в адрес Израиля

Обвинения, которые выдвинул против Израиля по палестино-израильскому конфликту президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган являются абсурдными. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, передает «РИА Новости».

Ранее Эрдоган заявил, что не считает Нетаньяху «своим собеседником», а ХАМАС — террористической организацией. Также он назвал действия Израиля «фашистскими» и поставил под вопрос легитимность государства. Кроме того Эрдоган обвинил Берлин в отсутствии четкой позиции по «израильской резне» в секторе Газа.

В Шереметьево появился комплекс для противодействия дронам

В аэропорту Шереметьево установили радиолокационный комплекс, предназначенный для обнаружения и подавления беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на воздушную гавань.

Пожар на российском пороховом заводе квалифицировали как теракт

Следователи квалифицировали пожар на пороховом заводе города Котовска Тамбовской области как теракт и возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, местные жители слышали звук взрыва, после которого началось возгорание. Причины пожара пока выясняются.

Экс-тренер «Зенита» призвал игроков отказаться от гражданства РФ

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела призвал российских футболистов отказаться от гражданства, чтобы прогрессировать. Слова чешского специалиста передает «РБ Спорт».