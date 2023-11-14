Министр обороны Словакии Роберт Калиняк встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которого проинформировал о завершении военной помощи Украине, оказывавшейся [поставками оружия и боеприпасов] со складов ВС [Словакии]. Словакия, несмотря на это, предоставляет [Украине] достаточно широкую шкалу гуманитарной помощи, а также технической помощи, [использование которой] не ведет к смертельным исходам, — говорится в сообщении.