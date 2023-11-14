Метропоезд сошел с рельсов в Мытищах

Кадрами происшествия делятся пользователи соцсетей. СМИ пишут, что на путях ММ3 проходили испытания и что-то, видимо, пошло не так.

Около месяца назад в Москве два поезда столкнулись на станции метро «Печатники». Два вагона смялись, очевидцы публиковали кадры в соцсетях. Тогда Дептранс сообщил, что вагон «Яуза», снятый с эксплуатации, выезжая из депо, врезался в «номерной» вагон, стоящий в этот момент на станции, напоминает RT.