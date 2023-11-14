Шольц ответил на обвинения Эрдогана в адрес Израиля

Ранее Эрдоган заявил, что не считает Нетаньяху «своим собеседником», а ХАМАС — террористической организацией. Также он назвал действия Израиля «фашистскими» и поставил под вопрос легитимность государства. Кроме того Эрдоган обвинил Берлин в отсутствии четкой позиции по «израильской резне» в секторе Газа.

«Это страна, которая обязалась соблюдать права человека и международные права, и в своих действиях соответствующим образом и действует. И поэтому эти обвинения против Израиля, вне сомнения, абсурдны», — ответил на это Шольц.

Он отметил, что Берлин считает ХАМАС террористической организацией и у Израиля есть право обороняться против нее в Газе. Канцлер назвал неприемлемой ситуацию, при которой палестинское движение сможет «передохнуть, накопить оружие и напасть». Также Шольц подчеркнул, что Германия в этом конфликте «четко стоит на стороне демократического Израиля».