Россию захотели отключить от международной авиационной доменной зоны

Швейцарская компания SITA, администрирующая домен .aero, запретила российским компаниям использовать его, сообщили «Известия». Этот домен в РФ используют авиаперевозчики «Победа», «Азимут», аэропорты Шереметьево, Сочи и другие.

Источники «Известий» в авиации и аэропортах рассказали, что 10 ноября SITA прислала уведомление о прекращении оказания услуг клиентам в РФ.

Доменную зону .aero создали в 2002 году специально для авиационной отрасли. Если бы домен отключили быстро, пассажиры не смогли бы зайти на сайты аэропортов и авиакомпаний, им не удалось бы зарегистрироваться на рейс и купить билет.

Собеседник издания в одном из авиационных холдингов заявил газете, что мгновенно отключить российские компании от доменной зоны .aero не удалось во многом благодаря действиям Ru-Center (предоставляет услуги по регистрации доменных имен). По данным издания, получив уведомление от SITA, Ru-Center экстренно продлил срок действия доменов всех своих клиентов на год за свой счет.