В Шереметьево появился комплекс для противодействия дронам
В аэропорту Шереметьево установили радиолокационный комплекс, предназначенный для обнаружения и подавления беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на воздушную гавань.
«С целью обеспечения высокого уровня безопасности полетов в Шереметьево установлен радиолокационно-оптический комплекс "ЕНОТ-СД"», — говорится в материалах аэропорта.
Там отметили, что главными задачами комплекса являются автоматическое обнаружение низколетящих целей, их верификация по видеоизображению и дальнейшее противодействием им с помощью создания помех.
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