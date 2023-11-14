В Шереметьево появился комплекс для противодействия дронам

В аэропорту Шереметьево установили радиолокационный комплекс, предназначенный для обнаружения и подавления беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на воздушную гавань.

В Шереметьево появился комплекс для противодействия дронам
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«С целью обеспечения высокого уровня безопасности полетов в Шереметьево установлен радиолокационно-оптический комплекс "ЕНОТ-СД"», — говорится в материалах аэропорта.

Там отметили, что главными задачами комплекса являются автоматическое обнаружение низколетящих целей, их верификация по видеоизображению и дальнейшее противодействием им с помощью создания помех.

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