Пока вы не уснули: визит Путина в Казахстан и «удар самообороны» США по Сирии

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Путин оценил переговоры с Токаевым

Переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым оказались весьма результативными, отметил глава РФ Владимир Путин. По его словам, беседа прошла в деловом ключе, были поставлены амбициозные цели для укрепления стратегического партнерства, передает Кремль.

Россия готова помочь Казахстану в удовлетворении потребностей в сфере энергоносителей, добавил глава государства. Кроме прочего, Москва ожидает развития сотрудничества по части автомобильной промышленности и военной отрасли.

Мы обстоятельно обсудили весь спектр двусторонних связей, выслушали доклады руководства министерств, ведомств, крупнейших компаний по ключевым направлениям российско-казахстанского взаимодействия, — добавил Путин.

«Бумаги скоро будет не хватать». Песков о госдолге США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, комментируя ситуацию с госдолгом США, заявил, что у американской стороны «бумаги скоро будет не хватать» на доллары для обслуживания своих обязательств.

«Я вот только недавно читал, что Соединённые Штаты фактически свыше $200 млн в час тратят на обслуживание своего долга... бумаги скоро будет не хватать», — сказал он.

Пентагон заявил об «ударе самообороны» по восточной Сирии

Силы США нанесли «удар самообороны» по восточной Сирии по объекту, используемому иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает NBC News.

«Этот высокоточный удар в целях самообороны является ответом на серию нападений на персонал США в Ираке и Сирии со стороны подразделений КСИР», — сказал министр обороны США.

Haval объявил в России отзыв 55 тысяч кроссоверов

Haval

Официальное представительство китайского автомобильного бренда Haval добровольно отзовет 55 тысяч автомобилей, проданных в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.

Речь идет об автомобилях, произведенных с июля 2022 года по июнь 2023 года. Отозваны будут модели Haval F7, F7x, Jolion и Dargo.

Причиной отзыва авто в Росстандарте назвали отсутствие в них устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которое подключается к системе ЭРА-ГЛОНАСС. Все отозванные машины оснастят УВЭОС, работы будут проведены бесплатно.

Глава ЦБ допустила новое повышение ключевой ставки до конца года

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не исключила, что ключевую ставку в этом году могут еще раз повысить. Как сообщает газета «Известия», об этом она сказала сегодня, 9 ноября, на заседании Госдумы.

По ее словам, ставка может остаться на уровне в 15%, однако регулятор может пойти на еще одно повышение. После, по мере снижения инфляции, начнется понижение ставки.

Напомним, что 27 октября Центробанк в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п. до 15% годовых. Сейчас ставка находится на максимальном с апреля 2022 года уровне, когда ее снизили с 20% до 17%.

Ученые раскрыли новый факт о Стоунхендже

Споры о происхождении Стоунхенджа приняли новый оборот после открытия геологов — они обнаружили, что мегалит в ядре Стоунхенджа появился не в том месте, которое считалось его родиной ранее. Об этом сообщает Independent.

Алтарный камень Стоунхенджа представляет себе шеститонный монолит слюдяного песчаника. Считалось, что его доставили из Южного Уэльса вместе с более мелкими так называемыми «голубыми камнями», привезенными к древнему памятнику около трех тысяч лет назад.

Independent рассказала, что британские геологи провели новаторский анализ химического состава и минералогии песчаника и пришли к выводу, что он происходит не из карьеров в Южном Уэльсе. Теперь команда приступает к «большой детективной работе» по поиску места, где образовался монолит. Эксперты полагают, что камень мог быть доставлен из северной Англии или Шотландии.

Лексус и Вован разыграли премьера Эстонии Каллас

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали свой разговор с премьером Эстонии Каей Каллас от лица африканского политика. В этой беседе Каллас призвала Африку не соглашаться на поставки бесплатного российского зерна.

«Африканский политик» в беседе с Каллас отметил, что Россия предложила бесплатно поставить зерно в Африку, и спросил, как в такой ситуации африканские страны могли бы разорвать отношения с РФ.

«Очень легко. Например, все международное сообщество прекратило общение с Милошевичем, и это международное давление привело к окончанию войны», — заявила эстонский премьер.

В Турции начался бойкот Mastercard и Visa

Жители Турции в рамках продолжения бойкота израильских товаров начали массово отказываться и от использования западных платежных систем Mastercard и Visa. Об этом со ссылкой на Yeni Safak пишет «Прайм».

По данным издания, несогласные с экономической поддержкой западными странами действий Израиля в секторе Газа граждане Турции предпочли оформить карты собственной платежной системы Troy, так как четыре процента от каждой покупки с использованием Mastercard и Visa уходят за границу.

В России появятся медиаполицейские

Unsplash

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) появилась первая в стране программа бакалавриата по подготовке медиаполицейских. Об этом со ссылкой на вуз сообщает издание «Известия».

Медиаполицейские будут специализироваться на работе с пользовательским контентом в соцсетях и соцсетях. В частности, на выявлении признаков экстремизма и преступлений против личности. Также они получат инструменты блокировки пиратского контента.

Анчелотти превзошел рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов в качестве тренера.

8 ноября «Реал» в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов переиграл «Брагу» со счетом 3:0. Голами отметились Диас, Винисиус и Родригес. В самом начале встречи игрок «Браги» не реализовал пенальти. После четырех матчей «Реал» единолично возглавляет свою группу, не потерпев ни одного поражения.