В России появятся медиаполицейские

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) появилась первая в стране программа бакалавриата по подготовке медиаполицейских. Об этом со ссылкой на вуз сообщает издание «Известия».

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Медиаполицейские будут специализироваться на работе с пользовательским контентом в соцсетях и соцсетях. В частности, на выявлении признаков экстремизма и преступлений против личности. Также они получат инструменты блокировки пиратского контента.

После выпуска студенты получат одну из трех специализаций: расследование правонарушений в отношении граждан, юрлиц или государства. Официально программа подготовки медиаполицейских называется «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности».

«Программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета», – сообщила завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Лидия Малыгина.