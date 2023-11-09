Путин оценил переговоры с Токаевым
Переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым оказались весьма результативными, отметил глава РФ Владимир Путин. По его словам, беседа прошла в деловом ключе, были поставлены амбициозные цели для укрепления стратегического партнерства, передает Кремль.
Россия готова помочь Казахстану в удовлетворении потребностей в сфере энергоносителей, добавил глава государства. Кроме прочего, Москва ожидает развития сотрудничества по части автомобильной промышленности и военной отрасли.
Мы обстоятельно обсудили весь спектр двусторонних связей, выслушали доклады руководства министерств, ведомств, крупнейших компаний по ключевым направлениям российско-казахстанского взаимодействия, — добавил Путин.
Российский лидер отметил, что пригласил Токаева на саммит ЕАЭС и неформальный саммит СНГ. Они запланированы на декабрь.
Ранее Путин назвал Казахстан самым близким союзником Москвы. По его словам, крепкие и доверительные отношения двух стран формировались на протяжении многих лет. Российский лидер поблагодарил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева за сохранение традиций укрепления партнерских отношений между странами.