Ученые раскрыли новый факт о Стоунхендже

Споры о происхождении Стоунхенджа приняли новый оборот после открытия геологов — они обнаружили, что мегалит в ядре Стоунхенджа появился не в том месте, которое считалось его родиной ранее. Об этом сообщает Independent.

Алтарный камень Стоунхенджа представляет себе шеститонный монолит слюдяного песчаника. Считалось, что его доставили из Южного Уэльса вместе с более мелкими так называемыми «голубыми камнями», привезенными к древнему памятнику около трех тысяч лет назад.

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Independent рассказала, что британские геологи провели новаторский анализ химического состава и минералогии песчаника и пришли к выводу, что он происходит не из карьеров в Южном Уэльсе. Теперь команда приступает к «большой детективной работе» по поиску места, где образовался монолит. Эксперты полагают, что камень мог быть доставлен из северной Англии или Шотландии.

Ричард Бевинс из Университета Аберистуита, возглавляющий команду геологов, рассказал, что версия о происхождении Алтарного камня из Южного Уэльса появилась сто лет назад. Однако современные специалисты не нашли в регионе похожих камней.

Стоунхендж строился в несколько этапов: первое сооружение представляло собой круглый ров и вал, построенный около пяти тысяч лет назад, с кольцом из 56 деревянных или каменных столбов (возможно, из «голубых камней», прибывших из Уэльса).

Позже более крупные камни, привезенные из Мальборо-Даунс, образовали внешний круг, который можно увидеть сегодня.

Считалось, что Алтарный камень прибыл в одно время с «голубыми камнями», но новое исследование продемонстрировало, что он мог появиться позже. По словам ученых, это «открывает совершенно новый захватывающий взгляд на происхождение Стоунхенджа и, возможно, его новые связи с другими регионами Британии».

«В эпоху позднего неолита люди приходили издалека и приносили из родных мест вещи, которые были для них важны», — подчеркнула эксперт по Стоунхенджу Дженнифер Векслер.