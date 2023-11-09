Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали свой разговор с премьером Эстонии Каей Каллас от лица африканского политика. В этой беседе Каллас призвала Африку не соглашаться на поставки бесплатного российского зерна.

«Африканский политик» в беседе с Каллас отметил, что Россия предложила бесплатно поставить зерно в Африку, и спросил, как в такой ситуации африканские страны могли бы разорвать отношения с РФ.

«Очень легко. Например, все международное сообщество прекратило общение с Милошевичем, и это международное давление привело к окончанию войны», — заявила эстонский премьер.

Каллас назвала Россию «последней колониальной державой мира, которая очень открыто делает то, что делает».

Премьер заявила, что Эстония вместе с Украиной пытается работать над решением проблемы поставок зерна, но Россия «всячески этому препятствует», так как зерно не находится под санкциями.

Она добавила, что Эстония готова помочь с транзитом зерна через свои порты — «это было бы немного дороже, но все еще осуществимо».

Также Каллас сказала, что не думает, что ЕС устает от украинского кризиса. По ее мнению, если попытаться добиться перемирия прямо сейчас, этот кризис лишь превратиться в затяжной конфликт.