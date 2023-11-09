Пентагон заявил об «ударе самообороны» по восточной Сирии

Силы США нанесли «удар самообороны» по восточной Сирии по объекту, используемому иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает NBC News.

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«Этот высокоточный удар в целях самообороны является ответом на серию нападений на персонал США в Ираке и Сирии со стороны подразделений КСИР», — сказал министр обороны США.

Остин добавил, что удар на востоке Сирии был нанесен по указанию президента США Джо Байдена.

По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, целью был склад с боеприпасами. Он отметил, что после удара произошли вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии взрывчатых веществ.