Пока вы не уснули: обвинение Зурабишвили в адрес РФ и первый полет Ил-96-400М

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На Украине подтвердили миллиардные хищения на закупках еды для ВСУ

Счетная палата Украины подтвердила данные о хищениях в Минобороны страны в период, когда его возглавлял Алексей Резников. Как рассказали украинские СМИ, аудиторы пришли к выводу, что министерство непродуктивно использовало бюджетные средства на сумму до 7,43 миллиарда гривен (более 203 миллионов долларов).

В Счетной палате заявили, что в основном махинации были связаны с закупаемой для солдат едой — наиболее употребляемые в армии продукты закупали по ценам в среднем на 30 процентов выше рыночных.

Самолет Ил-96-400М совершил первый полет

Telegram-канал Uac_ru

Модернизированный четырехдвигательный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М в среду совершил свой первый полет. Видео опубликовали местные СМИ.

Провожали авиалайнер в первый полет работники Воронежского авиазавода. Когда самолет оторвался от взлетной полосы, прозвучали аплодисменты, сообщает местное издание «Аргументы и факты – Воронеж».

Захарова отреагировала на действия Болгарии в отношении российского журналиста

Россия примет ответные меры на аннулирование болгарскими властями аккредитации у корреспондента «Российской газеты» в Болгарии Александра Гацака.

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Президент Грузии обвинила Россию в захвате страны с помощью релокантов

EPA/TACC

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Россия захватывает ее страну с помощью релокантов. Об этом она заявила в программе 60 minutes на CBS News.

По мнению президента, Москва «пробует почву» в Грузии, а президент Владимир Путин якобы хочет включить как можно больше бывших республик Советского Союза в состав России. Она считает, что конфликт на Украине может в результате перенестись на грузинские территории.

В Британии назвали лучшее оружие России

Российские беспилотники «Ланцет» являются одним из лучших оружий, демонстрирующих высокую эффективность на поле боя в зоне проведения СВО. Об этом рассказали в министерстве обороны Британии.

«Дроны-камикадзе „Ланцеты“ стали одним из наиболее эффективных новых средств, которые Россия применила на Украине за последние 12 месяцев», — сообщается в аккаунте британского Минобороны в соцсети X.

Макрон похвалил Токаева за отказ встать на сторону Москвы

Президент Франции Эмманюэль Макрон похвалил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за отказ «встать на сторону Москвы» в конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сегодня, 1 ноября, Макрон прибыл в Казахстан, где встретился с Токаевым. Он анонсировал подписание «важных деловых соглашений».

СМИ: в Финляндии конфисковали товарный знак «Калашников»

Финские власти конфисковали все зарегистрированные в Финляндии товарные знаки и логотипы АНО «ТВ-Новости» (управляющей компании телеканала Russia Today), Сбера и оружейной группы «Калашников». Об этом сообщает Yle.

Товарные знаки были конфискованы Управлением по взысканию долгов Финляндии. Это решение в ведомстве объяснили санкциями ЕС против российских компаний.

Экономисты обновили прогноз курса рубля на конец 2023 года

Рубль окреп на 7% за три недели с введения обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. На закрытии торгов 11 октября 2023 года доллар торговался по 100,2 ₽, а 31 октября снизился до 92 ₽.

Нурмагомедов призвал простить штурмовавших аэропорт Махачкалы дагестанцев

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) поделился мнением о ситуации со штурмом аэропорта Махачкалы.

Нурмагомедов сделал репост публикации бойца Махмуда Магомедова с призывом не ломать судьбы молодых ребят, устроивших погром.

В Москве на место крупного ДТП с участием скорой отправили вертолет

За пострадавшими в аварии с участием скорой помощи и двух легковых машин в Москве отправили медицинский вертолет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.