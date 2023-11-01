Президент Грузии обвинила Россию в захвате страны с помощью релокантов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Россия захватывает ее страну с помощью релокантов. Об этом она заявила в программе 60 minutes на CBS News.

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По мнению президента, Москва «пробует почву» в Грузии, а президент Владимир Путин якобы хочет включить как можно больше бывших республик Советского Союза в состав России. Она считает, что конфликт на Украине может в результате перенестись на грузинские территории.

Зурабишвили добавила, что после начала спецоперации Грузия «стала домом» для 100 тысяч россиян и призналась, что ее нервируют русскоговорящие люди.