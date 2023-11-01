Президент Грузии обвинила Россию в захвате страны с помощью релокантов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Россия захватывает ее страну с помощью релокантов. Об этом она заявила в программе 60 minutes на CBS News.
По мнению президента, Москва «пробует почву» в Грузии, а президент Владимир Путин якобы хочет включить как можно больше бывших республик Советского Союза в состав России. Она считает, что конфликт на Украине может в результате перенестись на грузинские территории.
Зурабишвили добавила, что после начала спецоперации Грузия «стала домом» для 100 тысяч россиян и призналась, что ее нервируют русскоговорящие люди.
Ранее президент Грузии заявляла, что Вашингтон может оказать стране большую помощь на ее пути в Евросоюз, просто заявив о поддержке ее выбора. Во время интервью она призналась, что за пять лет своего президентства не смогла добиться не только встречи с лидером Соединенных Штатов, но даже обычного телефонного разговора.