Захарова отреагировала на действия Болгарии в отношении российского журналиста

МИД: Россия ответит на действия против журналиста «Российской газеты» в Болгарии
Россия примет ответные меры на аннулирование болгарскими властями аккредитации у корреспондента «Российской газеты» в Болгарии Александра Гацака.
Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Собственный корреспондент «Российской газеты» в Болгарии Александр Гацак получил от местных властей «чёрную метку» — ему аннулировали аккредитацию», — написала Захарова.
Кроме того, российскому журналисту заявили о предстоящей экстрадиции из Болгарии.
Захарова назвала эти действия Болгарии очередным противоправных ходом «натовцев» в отношении журналистов из России, которых страны Запада маниакально преследуют.
«Будем принимать ответные меры», — подчеркнула она.
Ранее власти Болгарии приняли решение выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана.