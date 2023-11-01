Макрон похвалил Токаева за отказ встать на сторону Москвы

Президент Франции Эмманюэль Макрон похвалил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за отказ «встать на сторону Москвы» в конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Сегодня, 1 ноября, Макрон прибыл в Казахстан, где встретился с Токаевым. Он анонсировал подписание «важных деловых соглашений».

«Мы сможем добиться прогресса в важных международных вопросах, подчеркнуть нашу приверженность уставу ООН и таким принципам, как территориальная целостность и национальный суверенитет», — сказал Макрон, обращаясь к президенту Казахстана.

Напомним, что ранее правительство Казахстана заявило, что стороны планируют обсудить энергетическое сотрудничество, торговлю, а также региональные и глобальные вопросы. Предположительно, Макрон и Токаев могут подписать соглашение о поставках урана.