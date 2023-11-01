На Украине подтвердили миллиардные хищения на закупках еды для ВСУ

Счетная палата Украины подтвердила данные о хищениях в Минобороны страны в период, когда его возглавлял Алексей Резников. Как рассказали украинские СМИ, аудиторы пришли к выводу, что министерство непродуктивно использовало бюджетные средства на сумму до 7,43 миллиарда гривен (более 203 миллионов долларов).

В Счетной палате заявили, что в основном махинации были связаны с закупаемой для солдат едой — наиболее употребляемые в армии продукты закупали по ценам в среднем на 30 процентов выше рыночных.

Итоговое превышение составило от трех до семи миллиардов гривен. При этом 75 процентов закупленных позиций «не имели практического применения как для приготовления пищи в стационарных столовых, так и в полевых условиях».

Резников ушел в отставку с поста министра обороны Украины в начале сентября 2022 года. СМИ писали, что отставка Резникова связана с коррупционными скандалами в армии. Увольнение произошло после скандала вокруг закупок Министерством обороны Украины военных курток. В августе украинские журналисты рассказали, что вещи были закуплены по цене в три раза выше и что вместо зимних курток были заказаны летние.