В Британии назвали лучшее оружие России

Российские беспилотники «Ланцет» являются одним из лучших оружий, демонстрирующих высокую эффективность на поле боя в зоне проведения СВО. Об этом рассказали в министерстве обороны Британии.

«Дроны-камикадзе „Ланцеты“ стали одним из наиболее эффективных новых средств, которые Россия применила на Украине за последние 12 месяцев», — сообщается в аккаунте британского Минобороны в соцсети X.

Там добавили, что эти дроны применяются для поражения приоритетных целей и играют важную роль в контрбатарейной борьбе, а также наносят удары по вражеской артиллерии. Это значительный шаг вперед для России в использовании беспилотных аппаратов, которые ранее применялись в основном для разведки.