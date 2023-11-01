В Британии назвали лучшее оружие России
Российские беспилотники «Ланцет» являются одним из лучших оружий, демонстрирующих высокую эффективность на поле боя в зоне проведения СВО. Об этом рассказали в министерстве обороны Британии.
Там добавили, что эти дроны применяются для поражения приоритетных целей и играют важную роль в контрбатарейной борьбе, а также наносят удары по вражеской артиллерии. Это значительный шаг вперед для России в использовании беспилотных аппаратов, которые ранее применялись в основном для разведки.
Украинские военные также называют российский беспилотник «Ланцет» одной из главных угроз на фронте. Солдат ВСУ отметил, что большое количество этих беспилотников создает проблемы для украинских войск, так как у них нет аналогичного оружия. Бывший американский разведчик Скотт Риттер подтвердил, что российские дроны «Ланцет» оказывают негативное влияние на ситуацию ВСУ на фронте, передает RT.