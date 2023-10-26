Пока вы не уснули: ответ РФ на размещение ядерного оружия США и делегация ХАМАС в Москве

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Лавров рассказал об ответе РФ на размещение ядерного оружия США в Европе

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет вынуждена отвечать на размещение ядерного оружия США в Европе. Заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, в ответ на размещение американского ядерного оружия в Европе Кремль вынужден прибегнуть к компенсирующим мерам.

Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из Приднестровья

Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном в Брюсселе. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что Североатлантический альянс полностью поддерживает суверенитет республики — то есть не признает независимость Приднестровья.

Премьер Словакии отказался помогать Украине

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет отправлять военную помощь Украине.

Его слова приводит РИА Новости.

Тысячи россиян призвали в ряды ЦАХАЛ

EPA/ТАСС

Тысячи россиян, имеющих гражданство РФ и Израиля, уже призваны в ряды израильской армии. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, отметив, что на таких граждан распространяются все правила мобилизации.

«Уже были призваны их тысячи, я думаю. Тех, у кого есть двойное гражданство», — заявил Александр Бен Цви в беседе с ТАСС.

В Европе заработали миллиарды евро на заблокированных активах россиян

Европейский международный депозитарий ценных бумаг Euroclear за первые девять месяцев 2023 года заработал 2,996 миллиарда евро операционных доходов от инвестирования замороженных российских активов, следует из данных депозитария.

С учетом налоговых выплат чистая прибыль составила 2,221 миллиарда евро, из которых почти миллиард пришелся на третий квартал текущего года. Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года европейский международный депозитарий получил за счет инвестирования замороженных российских активов 734 миллиона евро дохода.

В Москву прибыла делегация ХАМАС

В Москву прибыла делегация палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Они [делегация движения] находятся в Москве», — рассказал собеседник агентства.

ФСБ ликвидировала украинского агента при попытке теракта в Твери

В ФСБ объявили о предотвращении теракта, который агент украинских спецслужб планировал устроить в тверском военкомате. Об этом сообщает ТАСС.

В российской спецслужбе рассказали, что теракт планировали украинские спецслужбы. Для совершения атаки они завербовали россиянина, состоявшего в запрещенном украинском националистическом формировании.

Новый премьер Словакии обозначил позицию по России

EPA/TACC

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит очередные санкции ЕС против России, если они будут вредить его стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуацию с санкциями Фицо прокомментировал на встрече с депутатами перед поездкой на саммит ЕС.

Глава ВОЗ предупредил об угрозе новой пандемии

Глава Всемирной организации здравоохранения Аданом Гебрейесус предупредил, что в будущем возникнет новая пандемия. Соответствующее видео он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

"Следующая пандемия - это вопрос не "если", а "когда". И мы не можем позволить себе повторять ошибки прошлого", - сказал он (цитата по РИА Новости).

У Василия Уткина диагностировали атеросклероз

Соцсети

У футбольного комментатора и блогера Василия Уткина диагностировали атеросклероз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.