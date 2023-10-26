Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил об угрозе новой пандемии
Глава Всемирной организации здравоохранения Аданом Гебрейесус предупредил, что в будущем возникнет новая пандемия. Соответствующее видео он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
"Следующая пандемия - это вопрос не "если", а "когда". И мы не можем позволить себе повторять ошибки прошлого", - сказал он (цитата по РИА Новости).
Глава ВОЗ призвал государства подготовиться к реагированию на нее.
Ранее сообщалось, что в России ожидается тройная эпидемия вирусов в этом сезоне, которая будет включать в себя сезонные вирусы, грипп и COVID-19.
Однако, по словам заведующей кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко, врачи полностью готовы к такому развитию событий.