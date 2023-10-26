В Москву прибыла делегация ХАМАС
В Москву прибыла делегация палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Они [делегация движения] находятся в Москве», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, возглавляет делегацию член политбюро ХАМАС Абу Марзук.
Подробности встречи и темы, которые предположительно затронут стороны, не приводятся.
Напомним, что 7 октября 2023 года на Ближнем Востоке разгорелся конфликт между Палестиной и Израилем.
В ходе конфликта стороны потеряли большое количество военнослужащих и техники. Кроме того, ежедневные обстрелы унесли жизни нескольких тысяч гражданских.
Страны Запада заняли откровенно произраильскую позицию. Россия, Бразилия, Китай и Турция призывают к прекращению огня и мирным переговорам.
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