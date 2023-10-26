В Москву прибыла делегация ХАМАС

В Москву прибыла делегация палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Они [делегация движения] находятся в Москве», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, возглавляет делегацию член политбюро ХАМАС Абу Марзук.

Подробности встречи и темы, которые предположительно затронут стороны, не приводятся.

Напомним, что 7 октября 2023 года на Ближнем Востоке разгорелся конфликт между Палестиной и Израилем.

В ходе конфликта стороны потеряли большое количество военнослужащих и техники. Кроме того, ежедневные обстрелы унесли жизни нескольких тысяч гражданских.