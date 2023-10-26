В ФСБ заявили о предотвращении теракта в военкомате Твери
В ФСБ объявили о предотвращении теракта, который агент украинских спецслужб планировал устроить в тверском военкомате. Об этом сообщает ТАСС.
В российской спецслужбе рассказали, что теракт планировали украинские спецслужбы. Для совершения атаки они завербовали россиянина, состоявшего в запрещенном украинском националистическом формировании.
По данным ФСБ, для него подготовили схрон со «средствами поражения» и самодельной бомбой. Мужчина взял оттуда взрывное устройство и попытался устроить взрыв в здании военного комиссариата Твери. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и «был нейтрализован», сообщили в спецслужбе. Сотрудники и посетители военкомата не пострадали.
На месте происшествия нашли готовую к применению взрывчатку и гранату РГД-5. ФСБ возбудила дело о подготовке к теракту.
В спецслужбе подчеркнули, что ранее этот же россиянин за деньги собирал и передавал на Украину информацию об объектах военного назначения и топливно-энергетической инфраструктуры Тверской области.
Ране в ФСБ сообщили об аресте жителя Алтайского края, который отравил воду, предназначавшуюся российским военным.
По данным спецслужбы, 42-летний мужчина из Барнаула установил контакт с некими украинцами, начал «выражать радикальные взгляды на политический курс России» и заявил о готовности поддержать ВСУ.
Чтобы доказать свою готовность, он отравил воду, которая предназначалась для мобилизованных россиян. Как именно он получил доступ к этой воде, не уточняется. Против него возбудили дело по статьям о покушении на госизмену и покушении на теракт. Мужчину арестовали.