В ФСБ объявили о предотвращении теракта, который агент украинских спецслужб планировал устроить в тверском военкомате. Об этом сообщает ТАСС.

В российской спецслужбе рассказали, что теракт планировали украинские спецслужбы. Для совершения атаки они завербовали россиянина, состоявшего в запрещенном украинском националистическом формировании.

По данным ФСБ, для него подготовили схрон со «средствами поражения» и самодельной бомбой. Мужчина взял оттуда взрывное устройство и попытался устроить взрыв в здании военного комиссариата Твери. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и «был нейтрализован», сообщили в спецслужбе. Сотрудники и посетители военкомата не пострадали.

На месте происшествия нашли готовую к применению взрывчатку и гранату РГД-5. ФСБ возбудила дело о подготовке к теракту.

В спецслужбе подчеркнули, что ранее этот же россиянин за деньги собирал и передавал на Украину информацию об объектах военного назначения и топливно-энергетической инфраструктуры Тверской области.

Ране в ФСБ сообщили об аресте жителя Алтайского края, который отравил воду, предназначавшуюся российским военным.

По данным спецслужбы, 42-летний мужчина из Барнаула установил контакт с некими украинцами, начал «выражать радикальные взгляды на политический курс России» и заявил о готовности поддержать ВСУ.