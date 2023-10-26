Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит очередные санкции ЕС против России, если они будут вредить его стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуацию с санкциями Фицо прокомментировал на встрече с депутатами перед поездкой на саммит ЕС.

«Я не буду голосовать ни за какие санкции против России, пока не будет на столе анализ их влияния на Словакию», — подчеркнул премьер.

По его словам, ранее ЕС уже вводил санкции, которые вредили Словакии, и он не видит никаких причин поддерживать новые аналогичные меры.

С начала украинского кризиса Словакия активно поддерживала Украину, стала вторым членом НАТО, согласившимся передать Киеву свой парк советских истребителей МиГ-29, а также подарила систему ПВО С-300.

Фицо пообещал, что Словакия не будет отправлять Украине ни оружие, ни боеприпасы, если его партия Smer станет частью правительства. Фицо также выступал против санкций и заявлял, что хочет использовать членство Словакии в НАТО, чтобы заблокировать вступление Украины в альянс. Премьером Словакии его назначили 26 октября после прошедших в стране парламентских выборов.

Еврокомиссия планирует начать работу над новым пакетом санкций в конце октября — в середине ноября.