Тысячи россиян, имеющих гражданство РФ и Израиля , уже призваны в ряды израильской армии. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, отметив, что на таких граждан распространяются все правила мобилизации.

«Уже были призваны их тысячи, я думаю. Тех, у кого есть двойное гражданство», — заявил Александр Бен Цви в беседе с ТАСС.

Он добавил, что на лица, имеющие гражданство двух государств, распространяются все те же правила, что и на коренных израильтян. Потому они никак не смогут избежать мобилизации, резюмировал посол.