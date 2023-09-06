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В Кремле прокомментировали предстоящие военные учения Армении и США

Предстоящие совместные армяно-американские учения вызывают настороженность, Москва будет следить за развитием событий. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«По учениям, безусловно, такие новости вызывают настороженность особенно в нынешней ситуации. Поэтому, будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», - пояснил официальный представитель Кремля.

Суд ЕС впервые постановил снять санкции с российского бизнесмена

Суд ЕС впервые вынес решение о снятии санкций с российского бизнесмена - инстанция вынесла решение в пользу экс-главы Ozon Александра Шульгина. Об этом сообщает Forbes.

Журнал отмечает, что до случая Шульгина суд отменял ограничительные меры лишь в отношении родственников людей, попавших под санкции.

Блинкен дал свою оценку контрнаступлению ВСУ после слов Путина

Прибывший 6 сентября в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты увидели «заметный прогресс» в украинском контрнаступлении против России. Его слова приводит телеканал CNN.

«Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует», — сказал представитель США.

В АТОР оценили влияние наводнения в Стамбуле на отдых россиян

Unsplash

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что наводнение в Стамбуле не затрагивает туристические территории и не угрожает отдыху туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-президента АТОР, наводнение произошло в пригороде, особенно пострадали районы Арнавуткей и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта.

Цена бензина АИ-95 на бирже впервые превысила ₽76 тыс. за тонну

Биржевая стоимость бензина марки "Премиум-95" в европейской части России по итогам сегодняшних торгов впервые поднялась выше отметки 76 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-95 выросла за день на 1,16%, до 76,492 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом. Стоимость бензина этой марки держится на рекордных уровнях с 23 августа.

Стоимость бензина Аи-92 и летнего дизеля также продолжает обновлять рекорды. Так, бензин Аи-92 подорожал на 0,48%, до 65,472 тыс. рублей за тонну. Летний дизель вырос в цене на 0,37%, до 68,556 тыс. рублей за тонну.

В МИД ответили на предложения Запада по реанимированию зерновой сделки

Предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации сельскохозяйственного экспорта России. Об этом заявила пресс-служба МИД РФ на официальном сайте ведомства.

Напомним, что ранее генсек ООН Антониу Гуттереш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. Предположительно, в нем «подводится итог предыдущим идеям ООН», которые не сработали.

Корпорация США изменила подход к трансляции US Open после слов Медведева

Американский кабельный спортивный канал ESPN, совладельцем которого является The Walt Disney Company, предоставит теннисистам бесплатные трансляции US Open. Это произошло после заявления третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева о недоступности официальных трансляций.

По информации The Financial Times, почти 15 млн зрителей платного телевидения на смогли посмотреть матчи Открытого чемпионата США в прямом эфире, поскольку каналы Disney, в том числе ESPN, были отключены из-за конфликта компании с провайдером Charter Communications. Пострадали не только болельщики, но и теннисисты.

В Госдуме выступили против запрета VPN в России

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России нельзя запрещать VPN-сервисы, но риски их использования объяснять необходимо. Об этом сообщает ТАСС.

«Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов», - подчеркнул депутат.

Российские дипломаты прокомментировали задержание Панина* в Таллине

Российское посольство в Эстонии пообещало оказать актеру Алексею Панину* необходимую помощь после задержания, если она потребуется. Об этом пишет "Пятый канал".

"Сотрудники Ида-Харьюского отделения Департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщили Посольству, что Алексей Панин был доставлен в один из таллинских вытрезвителей. Продолжим следить за развитием ситуации. В случае необходимости окажем росгражданину консульское содействие", - заявили в посольстве.

* признан иностранным агентом

Chery сертифицирует в России два новых гибрида

Chery

Китайская автокомпания Chery планирует представить на российском рынке два новых гибрида. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщила глава пресс-службы Chery в России Евгения Никитена-Кацарская.