Прибывший 6 сентября в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты увидели «заметный прогресс» в украинском контрнаступлении против России . Его слова приводит телеканал CNN.

По его словам, в Вашингтоне хотят, чтобы у Украины было все, что ей необходимо не только для успешного наступления, но и в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить мощный сдерживающий фактор, сильные оборонные способности.