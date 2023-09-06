В Кремле прокомментировали предстоящие военные учения Армении и США

Предстоящие совместные армяно-американские учения вызывают настороженность, Москва будет следить за развитием событий. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«По учениям, безусловно, такие новости вызывают настороженность особенно в нынешней ситуации. Поэтому, будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», - пояснил официальный представитель Кремля.

Минобороны Армении ранее анонсировало проведение на территории страны военных учений Eagle Partner 2023 с 11 по 20 сентября. В ходе них армянские и американские военные собираются отработать оперативную совместимость в рамках миротворческих миссий.

При этом глава правительства Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что было ошибкой рассчитывать только на Россию в сфере безопасности. По его мнению, российские миротворцы, которые должны обеспечивать безопасность в Нагорном Карабахе, не выполняют возложенную на них миссию, а Россия якобы сама уходит из региона.