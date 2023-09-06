В Госдуме выступили против запрета VPN в России

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России нельзя запрещать VPN-сервисы, но риски их использования объяснять необходимо. Об этом сообщает ТАСС.

«Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов», - подчеркнул депутат.

По мнению Хинштейна, в России нет массового обхода блокировок, а пользователи VPN-сервисов «не до конца осознают или попросту не знают о рисках для их цифровой безопасности».

Депутат заявил, что создатели сервисов собирают персональные данные, а также историю активности клиентов, после чего могут передать эту информацию третьим лицам, «но блокировками эту проблему не решить».

Ранее сенатор Артем Шейкин призвал Роскомнадзор заблокировать нарушающие закон VPN-сервисы.

Он направил главе РКН обращение с просьбой проверить выполнение VPN-сервисами из официального магазина Android-приложений RuStore законодательства РФ.