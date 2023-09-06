Предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации сельскохозяйственного экспорта России. Об этом заявила пресс-служба МИД РФ на официальном сайте ведомства.

Напомним, что ранее генсек ООН Антониу Гуттереш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. Предположительно, в нем «подводится итог предыдущим идеям ООН», которые не сработали.

«На деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта», — заявили в МИД РФ.