МИД РФ: предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового
Предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации сельскохозяйственного экспорта России. Об этом заявила пресс-служба МИД РФ на официальном сайте ведомства.
Напомним, что ранее генсек ООН Антониу Гуттереш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. Предположительно, в нем «подводится итог предыдущим идеям ООН», которые не сработали.
«На деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта», — заявили в МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что у переподключения российского «Россельхозбанка» к системе SWIFT нет рабочих альтернатив. Кроме того, с августа 2022 года России обещают создать специальную страховую платформу для сельхозпродукции, однако по «непонятным причинам» этого до сих пор не сделали.