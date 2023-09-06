Российское посольство в Эстонии пообещало оказать актеру Алексею Панину* необходимую помощь после задержания, если она потребуется. Об этом пишет "Пятый канал".

"Сотрудники Ида-Харьюского отделения Департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщили Посольству, что Алексей Панин был доставлен в один из таллинских вытрезвителей. Продолжим следить за развитием ситуации. В случае необходимости окажем росгражданину консульское содействие", - заявили в посольстве.

В Таллине в ночь на 5 сентября артиста Алексея Панина задержали за пьяный дебош. Об этом сообщает портал Bublik Delfi со ссылкой на женщину, знакомую с актером. По ее словам, Панин позвонил ей посреди ночи и попросил спасти и забрать его из полиции. По словам собеседницы портала, Панин пытался вломиться в чужие дома, полагая, что находится в отеле.