В российском посольстве в Эстонии рассказали, как поступят с Паниным? в случае необходимости
Российское посольство в Эстонии пообещало оказать актеру Алексею Панину* необходимую помощь после задержания, если она потребуется. Об этом пишет "Пятый канал".
"Сотрудники Ида-Харьюского отделения Департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщили Посольству, что Алексей Панин был доставлен в один из таллинских вытрезвителей. Продолжим следить за развитием ситуации. В случае необходимости окажем росгражданину консульское содействие", - заявили в посольстве.
В Таллине в ночь на 5 сентября артиста Алексея Панина задержали за пьяный дебош. Об этом сообщает портал Bublik Delfi со ссылкой на женщину, знакомую с актером. По ее словам, Панин позвонил ей посреди ночи и попросил спасти и забрать его из полиции. По словам собеседницы портала, Панин пытался вломиться в чужие дома, полагая, что находится в отеле.
Позже Панин рассказал подробности случившегося, подтвердив, что инцидент произошел в публичном доме и его действительно отправили в вытрезвитель. По его словам, он "не нарушал законов Эстонии, просто получился бытовой конфликт". Также Панин отметил, что в публичном доме он не устраивал "дебошей, мордобоев и скандалов". Подробностей инцидента Панин не привел, однако признался, что в случившемся была доля его вины.