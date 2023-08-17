Пока вы не уснули: Угроза отключения "авиационного SWIFT" и сумма международных резервов РФ

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Уход «авиационного SWIFT» из России создаст проблемы авиакомпаниям

Осенью 2023 года Россию отключат от телекоммуникационных каналов глобального провайдера услуг для гражданской авиации - швейцарской компании SITA, выполняющей роль «авиационной SWIFT». Источники РБК в двух российских и одной зарубежной авиакомпании допустили, что после этого при полетах из/в Россию возникнут сложности.

SITA - самый распространенный в мире инструмент обмена информацией между авиакомпаниями и аэропортами. У компании более 2,5 тысячи клиентов в 200 странах, ее услугами пользуются более тысячи аэропортов, а технологии SITA применяются на 90 процентах всех международных рейсов.

Центробанк назвал сумму международных резервов России

РИА Новости

Международные резервы России на 11 августа составили 585,8 миллиарда долларов, снизившись за неделю на 0,1%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Банка РФ.

«Объем международных резервов по состоянию на 11 августа составил 585,8 миллиарда долларов США, сократившись на 0,1% вследствие отрицательной переоценки», — отметили в ЦБ.

В денежном эквиваленте они снизились за неделю на 0,8 миллиарда долларов США.

Названа истинная цель переговоров в Саудовской Аравии

president.gov.ua

США задумывали мирную конференцию в Саудовской Аравии по конфликту на Украину в качестве подготовки к «капитуляции» президента России Владимира Путина. Об этом у себя в статье на Substack сообщил журналист Сеймур Херш.

«Джидда была детищем советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Он планировал, что это будет байденовский эквивалент Версальского мирного договора. Великий союз свободного мира встречается на праздновании победы после унизительного поражения ненавистного врага», — привел он в тексте слова американского чиновника.

Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес

Президент России Владимир Путин поручил разработать запрет для полиции наказывать бизнес за несоблюдение требований надзорных органов. Об этом сообщает сайт Кремля.

Уточняется, что срок выполнения поручения – 1 октября 2023 года.

«Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ и МВД России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», – сказано в перечне поручений.

Зеленский уволил всех областных военкомов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ Совета национальной безопасности и обороны страны, который увольняет всех областных военкомов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что указ вступает в силу с момента публикации.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 года "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных сил Украины". Настоящий указ вступает в силу со дня опубликования», – сообщили в администрации украинского президента.

Китайские госбанки начали продавать валюту для спасения юаня

Государственные банки Китая на этой неделе активно продают доллары США за юани на спотовых валютных рынках для спасения курса национальной валюты от падения. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters.

По словам одного из собеседника агентства, финансовые организации выполняют заказ Народного банка Китая, на продажу валюты по указанию клиентов происходящее не похоже из-за его равномерности. Еще два источника отмечают, что банки проявляют активность в период торгов в Лондоне и Нью-Йорке.

Начало продаж валюты совпало с ускорением снижения курса юаня. С начала месяца он потерял около 2,4 процента по отношению к доллару, а с начала года — 6 процентов. При этом курсы внутреннего и офшорного юаня постепенно начинают расходиться, что заставляет Пекин принимать меры для сохранения баланса.

Страны Балтии поддержали Украину на пути в НАТО и ЕС

Эстония, Литва и Латвия присоединились к декларации стран «Большой семерки» о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщила эстонский премьер-министр Кая Каллас.

Политик подчеркнула, что три страны будут поддерживать Украину на пути к членству в НАТО и ЕС.

В совместном заявлении Каллас, премьера Латвии Кришьяниса Кариньша и главы правительства Литвы Ингриды Шимоните подчеркивается, что будущую безопасность Украины способно обеспечить лишь членство в НАТО.

В Раде не исключили объявления всеобщей мобилизации на Украине

Депутат Верховной рады, зампред комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что на Украине могут объявить всеобщую мобилизацию. Как сообщает РИА Новости, на такую меру власти пойдут, если стране будет грозить «потеря государственности».

По его словам, на Украине есть четыре очереди мобилизации — последняя предполагает призыв в армию всех мужчин. Пока-что на территории государства действует вторая очередь.

Путин поручил подготовить предложения по продвижению отечественных видеоигр

Президент России Владимир Путин поручил до 30 сентября подготовить предложения по продвижению на зарубежные рынки, в том числе и стран БРИКС, отечественных видеоигр. Об этом говорится в перечне поручений, который опубликовал Кремль на официальном сайте.

Поручение дано правительству России, которое должно будет проработать идеи совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр» и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Продвижению вместе с играми подлежит и используемое в них российское программное обеспечение.

В World Athletics считают, что российские легкоатлеты не примут участия в Олимпиаде

Российские легкоатлеты вряд ли примут участие в Олимпийских играх в Париже. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу.