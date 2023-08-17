Путин поручил подготовить предложения по продвижению отечественных видеоигр

Президент России Владимир Путин поручил до 30 сентября подготовить предложения по продвижению на зарубежные рынки, в том числе и стран БРИКС, отечественных видеоигр. Об этом говорится в перечне поручений, который опубликовал Кремль на официальном сайте.

Поручение дано правительству России, которое должно будет проработать идеи совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр» и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Продвижению вместе с играми подлежит и используемое в них российское программное обеспечение.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, гендиректор «Российского экспортного центра» Вероника Никишина и глава АСИ Светлана Чупшева.