Названа истинная цель переговоров в Саудовской Аравии

США задумывали мирную конференцию в Саудовской Аравии по конфликту на Украину в качестве подготовки к «капитуляции» президента России Владимира Путина. Об этом у себя в статье на Substack сообщил журналист Сеймур Херш.

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«Джидда была детищем советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Он планировал, что это будет байденовский эквивалент Версальского мирного договора. Великий союз свободного мира встречается на праздновании победы после унизительного поражения ненавистного врага», — привел он в тексте слова американского чиновника.

Источник Херша добавил, что «жемчужиной в короне» должна была стать «безоговорочная капитуляция президента России Владимира Путина после молниеносного» весеннего наступления Украины.