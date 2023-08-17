В Раде не исключили объявления всеобщей мобилизации на Украине

Депутат Верховной рады, зампред комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что на Украине могут объявить всеобщую мобилизацию. Как сообщает РИА Новости, на такую меру власти пойдут, если стране будет грозить «потеря государственности».

По его словам, на Украине есть четыре очереди мобилизации — последняя предполагает призыв в армию всех мужчин. Пока-что на территории государства действует вторая очередь.

«Но если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то уйдут все, как это было 24 февраля (2022 года — прим. ред.). Думаю, это обязанность каждого мужчины — защищать собственную страну», — заявил Чернев.