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В Раде не исключили объявления всеобщей мобилизации на Украине

Депутат Верховной рады, зампред комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что на Украине могут объявить всеобщую мобилизацию. Как сообщает РИА Новости, на такую меру власти пойдут, если стране будет грозить «потеря государственности».

В Раде не исключили объявления всеобщей мобилизации на Украине
© globallookpress.com

По его словам, на Украине есть четыре очереди мобилизации — последняя предполагает призыв в армию всех мужчин. Пока-что на территории государства действует вторая очередь.

«Но если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то уйдут все, как это было 24 февраля (2022 года — прим. ред.). Думаю, это обязанность каждого мужчины — защищать собственную страну», — заявил Чернев.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения. В последний раз его продлили сегодня, 17 августа, на 90 дней — до 15 ноября. 25 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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