Зеленский уволил всех областных военкомов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ Совета национальной безопасности и обороны страны, который увольняет всех областных военкомов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что указ вступает в силу с момента публикации.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 года "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных сил Украины". Настоящий указ вступает в силу со дня опубликования», – сообщили в администрации украинского президента.
Данный указ также предлагает остановить ротацию областных военкомов, назначив на их должности участвующих в боевых действиях офицеров. При этом новые военкомы сначала должны будут пройти проверку Службы безопасности Украины.
О своём решении уволить всех областных военкомов Зеленский объявил ещё 11 августа.
«Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена», – заявил он.