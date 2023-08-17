Страны Балтии поддержали Украину на пути в НАТО и ЕС

Прибалтика присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины
Эстония, Литва и Латвия присоединились к декларации стран «Большой семерки» о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщила эстонский премьер-министр Кая Каллас.
В совместном заявлении Каллас, премьера Латвии Кришьяниса Кариньша и главы правительства Литвы Ингриды Шимоните подчеркивается, что будущую безопасность Украины способно обеспечить лишь членство в НАТО.
По мнению властей трех стран, членство Украины в альянсе также значительно укрепит евроатлантическую безопасность и стабильность.
«На саммите НАТО в Вильнюсе союзники согласились, что будущее Украины в НАТО. <…> Украина доказала свою готовность продвигать наши общие принципы демократии, свободы личности и верховенства закона, а также вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона», - подчеркивается в заявлении.
Лидеры трех стран отметили, что сильная и независимая Украина «полностью привязанная к евроатлантической семье», необходима для безопасности Европы.
Они заявили, что рамках Декларации G7 будут работать с Киевом, чтобы установить обязательства и договоренности в области безопасности.
Страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности для Украины 12 июля 2023 года.
Из документа следует, что каждая из стран G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) будут работать с Украиной над двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности. Речь идет о предоставлении Киеву современной военной техники, поддержке оборонно-промышленной базы Украины, подготовке украинских военных и обмене разведданными.