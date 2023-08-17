Страны Балтии поддержали Украину на пути в НАТО и ЕС

Эстония, Литва и Латвия присоединились к декларации стран «Большой семерки» о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщила эстонский премьер-министр Кая Каллас.

Политик подчеркнула, что три страны будут поддерживать Украину на пути к членству в НАТО и ЕС.

В совместном заявлении Каллас, премьера Латвии Кришьяниса Кариньша и главы правительства Литвы Ингриды Шимоните подчеркивается, что будущую безопасность Украины способно обеспечить лишь членство в НАТО.

По мнению властей трех стран, членство Украины в альянсе также значительно укрепит евроатлантическую безопасность и стабильность.

«На саммите НАТО в Вильнюсе союзники согласились, что будущее Украины в НАТО. <…> Украина доказала свою готовность продвигать наши общие принципы демократии, свободы личности и верховенства закона, а также вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона», - подчеркивается в заявлении.

Лидеры трех стран отметили, что сильная и независимая Украина «полностью привязанная к евроатлантической семье», необходима для безопасности Европы.

Они заявили, что рамках Декларации G7 будут работать с Киевом, чтобы установить обязательства и договоренности в области безопасности.

Страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности для Украины 12 июля 2023 года.