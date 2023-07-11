Пока вы не уснули: Обращение Столтенберга к Путину и задача ЧВК "Вагнер" в Белоруссии

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Столтенберг обратился к Путину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции в Вильнюсе, где состоится саммит альянса. Его слова приводит CNBC.

Столтенберг заявил, что вооруженный конфликт на Украине оказался для российского лидера «контрпродуктивным».

«[Путин] решился на войну, потому что хотел меньше НАТО, однако он получает больше НАТО... Москва, президент Путин, не имеют права вето на расширение альянса», — отметил он.

По словам Столтенберга, президент России недооценил военные силы Украины и рассчитывал, что конфликт ослабит НАТО, однако вместо этого альянс принимает новых членов. Это говорит о единстве всех участников блока, заключил генсек.

Стала известна задача ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Бойцов группы «Вагнер» привлекут к обучению вооруженных сил Белоруссии, сообщил глава министерства обороны республики. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметила пресс-служба оборонного ведомства, белорусские военные планируют обменяться опытом с представителями ЧВК после их прибытия в страну.

Выяснились новые подробности диверсии на «Северных потоках»

Германия сообщила о подозрительном судне, которое могло перевозить взрывчатку для организации терактов на «Северных потоках». Об этом говорится в письме Дании, Швеции и ФРГ, опубликованном в Twitter датского министерства иностранных дел.

«В связи с подозрительным фрахтованием парусной яхты следствие установило, что судно было зафрахтовано на имя лица, которое использовало предоставленные документы для того, чтобы скрыть личность настоящего фрахтователя. Действительно ли это лицо впоследствии находилось на борту, не установлено, расследование продолжается», — сказано в документе.

В письме отмечается, что точный курс судна на данный момент не выяснен, однако предполагается, что яхту могли использовать для транспортировки взрывчатых веществ.

Захарова назвала цель Польши на Украине

Польша не заинтересована в присоединении Украины к НАТО, потому что сама хочет заполучить украинские территории.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Западная часть Украины, с точки зрения Польши, должна принадлежать Польше. И эта тема для Польши, как члена НАТО, только начинает открываться. И поэтому с неоформленными границами в этом смысле Украина в НАТО не нужна, - отметила дипломат. - Если она будет включена в НАТО, то надо будет натовцам самим признать ее границы. А например, с точки зрения Польши, это совсем сделать неинтересно, потому что у них свои виды на западную часть Украины".

По ее словам, желание польских политиков захватить западную часть Украины очевидно, "они об этом говорят вслух".

Президент Чехии назвал сроки возвращения Украиной территорий

Следующие шесть месяцев являются решающими для возвращения Украиной своих территорий. С таким заявлением на саммите НАТО в Литве выступил президент Чехии и генерал армии в отставке Петр Павел, его цитирует американская газета Newsweek.

«Украина медленно продвигается вперед, и, вероятно, все еще ищет слабые места в российской обороне, но при этом до сих пор не задействовала основной ударный кулак, который готовила для контрнаступления», — сказал чешский президент, добавив, что «окно возможностей» по возвращению Украиной своих территорий закроется к концу 2023 года.

По словам Павла, Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны продвинуться как можно дальше до наступления первых заморозков, и именно успехи украинской армии в 2023 году «станут базой для переговоров» с Россией.

В ГУР Украины открестились от убийства капитана Ржицкого

телеграм-канал "112"

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что ведомство не имеет никакого отношения к убийству российского капитана Станислава Ржицкого в Краснодаре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, заявления ряда СМИ и политиков о причастности ГУР к смерти Ржицкого «не имеют под собой никаких оснований». Причины случившегося нужно искать «в самой России», добавил он.

При этом на самом сайте ГУР опубликован материал об убийстве, сообщает «Коммерсантъ». В нем раскрыты детали, которые были ранее неизвестны — мужчину якобы застрелили около 6 утра во время дождя, из-за чего там было безлюдно. По этой причине «нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего».

Дуда допустил отправку сил НАТО на Украину после окончания конфликта

Президент Польши Анджей Дуда допускает, что после окончания конфликта на Украине НАТО может отправить туда миротворческую миссию. Как сообщает РИА Новости, в интервью изданиям Welt, Bild и Politico перед участием в саммите НАТО в Вильнюсе он отметил, что в ней могли бы быть польские военнослужащие.

По его словам, все будет зависеть от того, какие договоренности будут достигнуты на мирных переговорах, если Киев решится на них. Если будет принято коллективное решение об отправке войск НАТО для «обеспечения соблюдения режима прекращения огня», то Варшава его безусловно поддержит.

Дуда также отметил, что Польша выступает за быстрое вступление Украины в НАТО после окончания боевых действий с Россией. При этом политик заметил, что членство Киева в альянсе до прекращения огня могло бы привести к войне блока с Россией.

Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия

Wikipedia Commons

Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP для поддержки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Эмманюэль Макрон.

«Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию», — заявил он.

Напомним, Россия неоднократно заявляла, что передача оружия Киеву лишь затягивает противостояние с Москвой.

В Турции озвучили сроки ратификации вступления Швеции в НАТО

Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) может ратифицировать вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой телеканал CNN TÜRK.

Сперва заявку должна принять комиссия по иностранным делам парламента. После этого она поступит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. После одобрения и публикации в правительственном вестнике Resmi Gazete с подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана процесс утверждения Анкарой членства Швеции в НАТО завершится.

Кремль отреагировал на заявление Макрона о поставках дальнобойных ракет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ошибочным решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Россия даст ответ на это решение.