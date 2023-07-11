В Турции озвучили сроки ратификации вступления Швеции в НАТО

Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) может ратифицировать вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой телеканал CNN TÜRK.

Сперва заявку должна принять комиссия по иностранным делам парламента. После этого она поступит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. После одобрения и публикации в правительственном вестнике Resmi Gazete с подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана процесс утверждения Анкарой членства Швеции в НАТО завершится.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО. Против вступления скандинавских стран в альянс выступила Турция. В результате переговоров стороны уладили спорные вопросы, и Швеция и Финляндия получили приглашение в НАТО.