Президент Чехии назвал сроки возвращения Украиной территорий

«Украина медленно продвигается вперед, и, вероятно, все еще ищет слабые места в российской обороне, но при этом до сих пор не задействовала основной ударный кулак, который готовила для контрнаступления», — сказал чешский президент, добавив, что «окно возможностей» по возвращению Украиной своих территорий закроется к концу 2023 года.