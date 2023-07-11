Стала известна задача ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Как отметила пресс-служба оборонного ведомства, белорусские военные планируют обменяться опытом с представителями ЧВК после их прибытия в страну.

«По прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными силами Республики Беларусь», - отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что какой-либо новой информации о договоренностях насчет дальнейшей судьбы группы «Вагнер» и ее руководителя Евгения Пригожина нет.

Секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не видят признаков передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. Он отметил, что по имеющимся сведениям, большая часть сил ЧВК все еще находится в других регионах, в том числе, в Африке и Украине.