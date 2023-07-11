В ГУР Украины открестились от убийства капитана Ржицкого

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что ведомство не имеет никакого отношения к убийству российского капитана Станислава Ржицкого в Краснодаре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, заявления ряда СМИ и политиков о причастности ГУР к смерти Ржицкого «не имеют под собой никаких оснований». Причины случившегося нужно искать «в самой России», добавил он.

При этом на самом сайте ГУР опубликован материал об убийстве, сообщает «Коммерсантъ». В нем раскрыты детали, которые были ранее неизвестны — мужчину якобы застрелили около 6 утра во время дождя, из-за чего там было безлюдно. По этой причине «нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего». Кроме того, там говорится, что в Ржицкого выстрелили 7 раз из пистолета Макарова, тогда как ранее СМИ сообщали о четырех выстрелах, что якобы подтвердила экспертиза.

ГУР утверждает, что Ржицкий как экс-командир подлодки якобы причастен к ракетным атакам. При этом ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на отца бывшего военного сообщал, что Ржицкий подал рапорт на увольнение еще в декабре 2021 года и был окончательно уволен в августе 2022 года. Он не участвовал в специальной военной операции на Украине.