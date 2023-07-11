В ГУР Украины открестились от убийства капитана Ржицкого
Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что ведомство не имеет никакого отношения к убийству российского капитана Станислава Ржицкого в Краснодаре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, заявления ряда СМИ и политиков о причастности ГУР к смерти Ржицкого «не имеют под собой никаких оснований». Причины случившегося нужно искать «в самой России», добавил он.
При этом на самом сайте ГУР опубликован материал об убийстве, сообщает «Коммерсантъ». В нем раскрыты детали, которые были ранее неизвестны — мужчину якобы застрелили около 6 утра во время дождя, из-за чего там было безлюдно. По этой причине «нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего». Кроме того, там говорится, что в Ржицкого выстрелили 7 раз из пистолета Макарова, тогда как ранее СМИ сообщали о четырех выстрелах, что якобы подтвердила экспертиза.
ГУР утверждает, что Ржицкий как экс-командир подлодки якобы причастен к ракетным атакам. При этом ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на отца бывшего военного сообщал, что Ржицкий подал рапорт на увольнение еще в декабре 2021 года и был окончательно уволен в августе 2022 года. Он не участвовал в специальной военной операции на Украине.
Напомним, что о гибели замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого стало известно 10 июля. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия. По данным следствия, убийство произошло рано утром вблизи улицы Береговой. Депутат Госдумы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов сообщал, что Ржицкий был застрелен в спину.