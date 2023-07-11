Дуда допустил отправку сил НАТО на Украину после окончания конфликта

Президент Польши Анджей Дуда допускает, что после окончания конфликта на Украине НАТО может отправить туда миротворческую миссию. Как сообщает РИА Новости, в интервью изданиям Welt, Bild и Politico перед участием в саммите НАТО в Вильнюсе он отметил, что в ней могли бы быть польские военнослужащие.

По его словам, все будет зависеть от того, какие договоренности будут достигнуты на мирных переговорах, если Киев решится на них. Если будет принято коллективное решение об отправке войск НАТО для «обеспечения соблюдения режима прекращения огня», то Варшава его безусловно поддержит.

Дуда также отметил, что Польша выступает за быстрое вступление Украины в НАТО после окончания боевых действий с Россией. При этом политик заметил, что членство Киева в альянсе до прекращения огня могло бы привести к войне блока с Россией.