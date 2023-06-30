Пока вы не уснули: Арест хоккеиста РФ в Польше и Лавров о неудавшемся мятеже Пригожина

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В Польше арестовали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже

Агентство внутренней безопасности Польши арестовало российского хоккеиста, обвинив его в шпионаже в пользу РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генпрокурор страны и министр юстиции Збигнев Зебро.

По данным следствия, арестованный находился в Польше с октября 2021 года. Прокурор предъявил ему обвинения в участии в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку. Пресс-служба министра-координатора по делам спецслужб считает, что гражданин РФ исследовал критически важную инфраструктуру в нескольких регионах Польши.

В МИД назвали мятеж Пригожина передрягой

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о попытке мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он назвал произошедшее «передрягой», передает РИА Новости.

«Громче, чем "передрягой", это трудно назвать», - заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что России удастся справиться с последствиями инцидента. По его словам, государство всегда выходило из подобных ситуаций более сильным.

Польша захотела разместить у себя американское ядерное оружие

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил США разместить на территории республики ядерное оружие. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Моравецкий сделал во время саммита Европейского совета.

«В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, мы тем более обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», – заявил он.

Моравецкий также добавил, что ядерное оружие США должно быть переброшено в Польшу как можно быстрее.

Макрон досрочно покинул саммит в Брюсселе

Французский лидер Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил запланированную пресс-конференцию в связи с беспорядками во Франции. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse пишет ТАСС.

Ожидается, что в 13:00 (14:00 мск) Макрон возглавит заседание кризисного штаба в связи с беспорядками, которые произошли во Франции после убийства полицейским 17-летнего подростка.

Напомним, что 27 июня полицейский во французском Нантере застрелил 17-летнего подростка, который отказался выполнять требования сотрудников правоохранительных органов. 29 июня прошел марш памяти, который позже перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Зеленский дал поручение после передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

ТАСС/EPA

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить охрану границы с Белоруссией после передислокации туда ЧВК «Вагнер». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Киев держит на постоянном контроле ситуацию в Белоруссии. Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе оперативного командования «Север» Сергею Наеву принять комплекс мер по укреплению северного направления.

Напомним, что в ночь на субботу, 23 июня, в Ростове-на-Дону силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Вооруженный мятеж начался после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ударах по его лагерям. Данная информация была опровергнута в Минобороны и ФСБ.

Лидеры ЕС поддержали налогообложение сверхприбыли от активов РФ

Главы стран — членов Евросоюза поддержали план, который предусматривает введение налога на непредвиденные доходы от замороженных ЕС активов Российской Федерации. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Отмечается, что в настоящее время плане окончательно не одобрен из-за того, что вызывает юридические и финансовые вопросы.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что представит план до летнего перерыва. При этом сроки предложения в настоящее время неясны, учитывая ряд препятствий, которые еще предстоит устранить. Об этом заявили источники агентства.

Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры в Москве

www.kino-teatr.ru

Сын Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник, 31-летнего актера доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой.

По информации канала, врачам пришлось провести срочную операцию. Сам Ефремов-младший уже пришел в себя и заявил, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет. При этом соседи утверждают, что Николай злоупотребляет спиртным и стоит на учете у психиатра.

Оклады военнослужащих вырастут на 10,5% с 1 октября

С 1 октября оклады военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных ведомств вырастут на 10,5%. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Правительство РФ постановляет: повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза размеры окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — говорится в документе.

WSJ: Украина перестала посылать западные танки в атаку

Украина перестала посылать западные танки в атаку на российские позиции и пытается наносить удары по российской обороне «издалека». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

WSJ подчеркивает, что наземное наступление ВСУ застопорилось и Киев боится рисковать войсками. По версии издания, Украина хочет попробовать прервать линии снабжения российской армии.

Из-за жесткого сопротивления России командование ВСУ решило воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков в наступление, заявила газета.

Задержан гендиректор концерна "Автоматика"

Гендиректор концерна "Автоматика" Андрей Моторко задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Следственный комитет РФ просит суд арестовать его до 27 августа.

Также в суд поступило ходатайство об аресте на тот же срок начальника концерна Александра Нестерова. Заседание в Пресненском районном суде Москвы состоится в ближайшее время.