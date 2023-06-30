WSJ: Украина перестала посылать западные танки в атаку

Украина перестала посылать западные танки в атаку на российские позиции и пытается наносить удары по российской обороне «издалека». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

WSJ подчеркивает, что наземное наступление ВСУ застопорилось и Киев боится рисковать войсками. По версии издания, Украина хочет попробовать прервать линии снабжения российской армии.

Из-за жесткого сопротивления России командование ВСУ решило воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков в наступление, заявила газета.

Ранее западная техника, включая танк Leopard 2A6, была уничтожена и брошена украинскими солдатами возле села Малая Токмачка. СМИ писали, что почти 15 процентов из 109 боевых машин пехоты Bradley, переданных Киеву Вашингтоном, были уничтожены, повреждены или оставлены. Многие украинские военные погибли или получили ранения.

Forbes писал, что срыв украинского наступления в основном связан с противотанковыми минами.