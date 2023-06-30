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Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры в Москве

Сын Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Как сообщает Telegram-канал 112, 31-летнего актера доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой.

Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры в Москве
© www.kino-teatr.ru

По информации канала, врачам пришлось провести срочную операцию. Сам Ефремов-младший утверждает, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет. При этом соседи утверждают, что Николай злоупотребляет спиртным и стоит на учете у психиатра.

Полиция проводит проверку по факту происшествия, обстоятельства инцидента выясняются.

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