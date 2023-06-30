Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры в Москве

Сын Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Как сообщает Telegram-канал 112, 31-летнего актера доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой.

По информации канала, врачам пришлось провести срочную операцию. Сам Ефремов-младший утверждает, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет. При этом соседи утверждают, что Николай злоупотребляет спиртным и стоит на учете у психиатра.