Зеленский поручил усилить охрану границы с Белоруссией после передислокации ЧВК «Вагнер»
Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить охрану границы с Белоруссией после передислокации туда ЧВК «Вагнер». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Киев держит на постоянном контроле ситуацию в Белоруссии. Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе оперативного командования «Север» Сергею Наеву принять комплекс мер по укреплению северного направления.
Напомним, что в ночь на субботу, 23 июня, в Ростове-на-Дону силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Вооруженный мятеж начался после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ударах по его лагерям. Данная информация была опровергнута в Минобороны и ФСБ.
Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила об успешных переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Отмечалось, что основатель ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории РФ и отходе на территорию Белоруссии.
Зеленский дал поручение после передислокации ЧВК «Вагнер» в БелоруссиюВоенные новости22 минуты назад38