Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить охрану границы с Белоруссией после передислокации туда ЧВК «Вагнер». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Киев держит на постоянном контроле ситуацию в Белоруссии. Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе оперативного командования «Север» Сергею Наеву принять комплекс мер по укреплению северного направления.

Напомним, что в ночь на субботу, 23 июня, в Ростове-на-Дону силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Вооруженный мятеж начался после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ударах по его лагерям. Данная информация была опровергнута в Минобороны и ФСБ.